Harika makarnalar yapmak isteyenler Eataly Mutfak Atölyesi'nde buluşuyor.



"Gerçek İtalyan makarnasının hazırlanışını en eğlenceli şekilde öğrenmeye hazır mısınız? Doğal malzemelerle, rengarenk ve lezzet dolu İtalyan makarnalarını artık siz de kendi evinizde kolayca hazırlayabilirsiniz! Bu eğlenceli workshop için siz de Eataly Mutfak Atölyesi'nde yerinizi ayırtın, İtalyan yemeklerinize renk katın!"



Tagliatelle Colorate con ragu di carne



Renkli tagliatelle etli ve domatesli ragu sos ile



Farfalle colorate al burro e salvia



Renkli fionk makrnası tereyağı ve adaçayı ile



19: 00 – 22: 00



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Eataly Mutfak Atölyesi



Mekan Adresi : Levazım Mahallesi, Koru Sokak No: 2 Zorlu Center – Meydan Katı (Square Floor)



Başlangıç Saati : 12.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 12.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Rengarenk Makarna



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır