Rengarenk Makarna

Harika makarnalar yapmak isteyenler Eataly Mutfak Atölyesi'nde buluşuyor.

Rengarenk Makarna

Harika makarnalar yapmak isteyenler Eataly Mutfak Atölyesi'nde buluşuyor.

"Gerçek İtalyan makarnasının hazırlanışını en eğlenceli şekilde öğrenmeye hazır mısınız? Doğal malzemelerle, rengarenk ve lezzet dolu İtalyan makarnalarını artık siz de kendi evinizde kolayca hazırlayabilirsiniz! Bu eğlenceli workshop için siz de Eataly Mutfak Atölyesi'nde  yerinizi ayırtın, İtalyan yemeklerinize renk katın!" 

Tagliatelle Colorate con ragu di carne

Renkli tagliatelle etli ve domatesli ragu sos ile

Farfalle colorate al burro e salvia

Renkli fionk makrnası tereyağı ve adaçayı ile

19: 00 – 22: 00

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : Eataly Mutfak Atölyesi

Mekan Adresi : Levazım Mahallesi, Koru Sokak No: 2 Zorlu Center – Meydan Katı (Square Floor)

Başlangıç Saati : 12.04.2017 19: 00: 00

Bitiş Saati : 12.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Rengarenk Makarna

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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