Artim Projects'te gerçekleşecek aktivite programlarında yerinizi alın.



Resim yapmayla iç içe birkaç saat geçirip aynı zamanda sosyalleşebileceğiniz tek günlük bir etkinliktir. Daha önce hiç resim yapmamış hatta fırça bile tutmamış olabilirsiniz. Gelin bu ilk deneyimin keyfini hep birlikte çıkaralım. 3 saat sonunda kendi yaptığınız tabloları isterseniz duvarınıza asabilir isterseniz sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Kullanacağınız tüm malzemeler Artim Projects tarafından temin edilecektir.



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Konak



Mekan : Artim Projects



Mekan Adresi : 1457 sok 35/A Alsancak İzmir



Başlangıç Saati : 13.04.2017 14: 00: 00



Bitiş Saati : 13.04.2017 16: 00: 00



Kategori : Rene Magrite Man İn A Bowler Hat



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır