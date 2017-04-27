Renault ve Dacia'da "Önce Güvenlik Kampanyası"

Renault yetkili servislerinde, 13 Mayıs 2017 tarihine kadar geçerli tüm Renault ve Dacia araçları kapsayan "Önce Güvenlik Kampanyası" düzenleniyor.



Renault'dan yapılan açıklamada kampanya, Renault ve Dacia sahiplerine, yaza girerken araçlarının bakım onarımlarını yaptırmaları ve güvenle tatile çıkabilmeleri için fırsat sunuyor.



Kampanya kapsamında Renault yetkili servislerinde fren, silecek, aksesuar fix paketlerinde ve tampon onarımlarında yüzde 20 avantajlı fiyatlar bulunuyor. Ayrıca tüm Motrio yaz lastiklerinde 4 al 3 öde avantajı yer alıyor.