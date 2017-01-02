Renault ve Dacia'da Aralık Kampanyaları Devam Ediyor

Renault ve Dacia'da aralık ayında geçerli olan kampanyalar devam ediyor.



Renault'dan yapılan açıklamaya göre, müşteriler, Renault markasının tüm binek modellerinde geçerli olan "ÖTV ve Kur Farkı Bizden" kampanyasından, ayrıca, binek otomobillerdeki 48 bin TL için 24 aya kadar yüzde 0,99 ve 48 aya kadar yüzde 1,19 faiz oranlarından 4 Ocak Çarşamba akşamına kadar faydalanabiliyor.



Renault hafif ticari araç modellerinde sunulan sıfır faiz fırsatı da devam ediyor. 20 bin TL için 15 aya kadar, 24 bin TL için 12 aya kadar ve 12 bin TL için 24 aya kadar sıfır faiz imkanı yer alıyor. Daha yüksek kredi oranları için ise 48 bin TL için 24 aya kadar yüzde 0,84 ve 48 aya kadar vadede 1,09 faiz oranı uygulanıyor.



Kampanya kapsamında Clio HB 48 bin 850 lira, Captur 64 bin 250 lira, Kadjar 83 bin 150 lira, Yeni Megane HB 66 bin 600 lira, Megane Sedan 63 bin 600 lira, Talisman 111 bin 400 lira, Trafic 68 bin 750 lira, Master kamyonet 68 bin 900 lira ve Kangoo 48 bin 950 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.



Aralık ayında müşterilere sunulan Dacia binek otomobillerinde "ÖTV Farkı Yok" kampanyası da 4 Ocak Çarşamba akşamına kadar sürüyor. Dacia binek ve hafif ticari modellerinin satın alımlarında finans kampanyasından yararlanmak isteyen müşteriler için avantajlı faiz oranları da sunuluyor. Kampanyada, 48 bin TL için 24 aya kadar yüzde 0,99, 48 aya kadar 1,19 faiz oranı yer alıyor.