Renault R.S. 2027 Vision Geleceğin F1 Otomobili Olabilir





Fransız otomobil devi Şangay Otomobil fuarında Geleceğin F1 Otomobili Konseptini motor yarışları tutkunlarıyla paylaştı.



Motor sporlarının tartışmasız bir numaralı platformu olan F1'in en önemli takımlarından biri olan Renault, daha fazla güç, daha az ağırlık ve emniyet konusuna daha fazla odaklanmış görünüyor.



Takımın gelecek vizyonunu yansıtan yeni F1 otomobilinin konsept tasarımı Şangay'da ortaya çıktı. Fransız otomobil üreticisinin Formula 1 Takımı Formula 1 deki geleceği olan R.S hakkındaki yeni fikirlerini Renault R.S 2017 Vision Konsept ile tanıttı.



Modern Formula 1 Nasıl Olacak? Geleceğin F1 Otomobili Renault R.S. 2027 Vision





Modern Formula 1 gelişiminin 3 temel odak noktasını Güvenlik, Sürücü Angajmanı ve Eğlence oluşturuyor. Bu özelliklere odaklanan Renault'nun otomobillerin 10 yıl içinde nasıl görünebileceğini gösteriyor.



Güçlü stil, yenilikçi görüntüsü ile 2027 Renault F1 Otomobil Vizyon inanılmaz görünüyor. Kim bilir geleceğin F1 Otomobili böyle görünebilir. Belli ki şirket geleceğin F1 otomobillerinin bugünün yarışçılarında kullanılandan çok daha hafif ve daha hızlı olacağını düşünüyor.



1 Megawatt'lık güç ve 600 Kg ağırlık yada 1.300 HP güç 1.300 lbs'den biraz fazla. Tüm bu güç Turbo Şarjlı Hibrid V6 Motordan gelecek. Referans olması açısından belirtmek gerekirse şu anki F1 araçlarının ağırlı 1.548 lbs ve 950 HP.



Günümüzdeki otomobillerde kullanılan kinetik enerji geri kazanım sistemi KERS çıktısı toplam 120 KW iken bu 500 KW'a çıkarılıyor. R.S. 2027 Vision öndeki bir elektrik motoru sayesinde tüm tekerleklerden çekişe yani 4×4 özelliğine sahip olacak.



Our vision for the future of @F1: putting the driver at the very heart of racing. Here's our amazing #RS2027vision concept car. pic.twitter.com/6o7PA5ELDI



— Renault Sport F1 (@RenaultSportF1) 19 Nisan 2017



Geleceğin Formula 1 Otomobili Çok Daha Hafif ve Güçlü Olacak





Araç üzerinde yer alacak daha büyük bir pil, yarışın belli bölümlerinde arabaların saf elektrik modunda çalışmasına ve yarışmasına izin verecek. Bu sayede yakıt tasarrufu sağlayacak. Çünkü R.S. 2027 Vision sadece mevcut araçlarda 105 kg olan yakıt tankı yerine 60 kg'lık bir yakıt tankı kullanacak. Piller kabaca şimdiki Formula-E arabalarındaki kadar bir güce sahip olacak.



Şeffaf ve sürücü görüşünü bozmayan ve daha fazla güvenli sağlayan bir kokpite sadece sürücünün vücut hatları ile uyuşacak şekilde 3D baskı ile oluşturulacak.



Renault Ayrıca sürücüler için Şeffaf bir kask öngörüyor ve fanatiklerin sevdikleri sürücülere bakmalarını sağlamak istiyor. Tekerleklerdeki LED aydınlatma, mevcut Le Mans otomobillerindeki gibi, parça konumu ve enerji rezervi gibi sürücü bilgilerini gösterecektir. Tekerlekler ise şimdiki 13 inçlik tasarımdan daha da büyüyecek.



Diğer güncellemeler, güvenlik arabası girdiği dönemlerde veya pit şeridinde sürüş için elektrifikasyon; ayarlanabilen aero ve hatta bazı geliştirilmiş özerk modları içeriyor. Amaç, Jules Bianchi'nin ölümüne neden olan kazaları azaltmak olacak. Araçtan Araca olan iletişim bu süreler boyunca otomobilleri belli sırada tutacak ve sürücü yarışmanın neresinde olduğunu bilecek.



Renault R.S. 2027 Vision Konsept





Sürücü telemetri, hayran kitleleri tarafından internet üzerinden erişilebilir olacak. Bu sayede bazı tam fanatik hayranların seveceği bir bağlantı ve etkileşim seviyesi onlara özel sağlanabilecek. Renault ayrıca izleyicilerin sürücüler hakkında oy kullanabileceği bir sistemde ön görüyor.



Renault'un hem fabrika destekli bir ekibi hem de motor tedarikçisi olarak Formula 1'de uzun ve tarihi bir geçmişi var. Her iki durumda da Renault, 2013'te Renault tarafından desteklenen Red Bull ile son yıllarda çok sayıda dünya şampiyonlukları elde etti. F1'in ilk yıllarında Turbo Şarjlı motor kullanan ilk takım olan Renault olmuştu.



Renault R.S. 2027 Vision Konsept Galeri

















