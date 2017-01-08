Renault Ocak Ayına Özel Fiyatlar Sunuyor

Renault, ocak ayında benzinli Clio HB, Clio Sport Tourer, Megane HB ya da Megane Sedan satın almak isteyen müşterilerine özel fiyatlar sunuyor.



Renault'dan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında 2016 model yılı Clio Joy 1.2 75 bg otomobiller 49 bin 200 liradan, 2016 model yılı Megane Sedan Joy 1.6 16V 115 bg otomobiller ise 62 bin 850 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.



Renault, tüm Clio HB, Clio Sport Tourer, Megane HB ve Megane Sedan modellerinde metalik renk opsiyonunu da müşterilerine hediye ediyor. Ayrıca, tüm Renault modellerinde, kullanılacak kredi tutarı ve istenen vadeye göre değişen, avantajlı faiz oranları sunuluyor.





Ocak ayında Captur 66 bin 50 lira, Kadjar 86 bin 650 lira, Talisman 109 bin 850 lira, Kangoo 49 bin 50 lira, Master Kamyonet 70 bin lira ve Trafic 68 bin 850 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.