Renault Mais Yönetim Kurulu Başkanı Aybar Emekli Oldu

Renault Mais Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aybar, bugün itibarıyla emekliye ayrıldığını duyurdu.



İbrahim Aybar, Oyak çalışanı olarak 16 yılı aşkın süredir görevli olduğu işinden emekliye ayrılması nedeniyle veda mesajı yayımladı.



Aybar, 2 Ekim 2000'den 29 Ağustos 2016'ya kadar Renault MAİS AŞ genel müdürü olarak, o tarihten itibaren ise yönetim kurulu başkanı olarak otomotiv sektörünün Türkiye'de son yıllardaki gelişiminde aktif rol almanın gururu ile dolu olduğunu belirterek, "Elbette biz iş insanları için üstlendiğimiz görevlerin bir başlangıcı olduğu gibi bir de sonu var. Ben de herkes gibi görevlerimin sonuna geldim ve hayatımda emeklilik dönemi başlıyor." ifadelerini kullandı.



Bu yeni döneminde, yoğun tempo ile geçirdiği çalışma hayatının birikimlerini paylaşmaya devam edeceğine işaret eden Aybar, "Sağlığım elverdiği sürece daha esnek ama yine aktif bir yaşam içinde olmayı sürdüreceğim. En önemlisi; sevdiklerimle ve ailemin bireyleriyle daha sık birlikte olabileceğim. Ülkeme ve milletime yapabileceğim ne tür bir katkı olabilir ise yerine getirmeyi son anıma kadar kutsal bir görev bileceğim." değerlendirmesini yaptı.