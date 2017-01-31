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Renault Mais'de İletişim Direktörü Canpolat Görevinden Ayrıldı
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Renault Mais'de İletişim Direktörü Canpolat Görevinden Ayrıldı

Renault Mais AŞ İletişim Direktörü Umut Canpolat görevinden ayrıldı.

Renault Mais'de İletişim Direktörü Canpolat Görevinden Ayrıldı

Renault Mais AŞ İletişim Direktörü Umut Canpolat görevinden ayrıldı.

Şirketten yapılan açıklamada, 2011 yılından bu yana Renault Mais AŞ İletişim Direktörlüğü görevini yürüten Umut Canpolat'ın bugün itibarıyla görevinden ayrıldığı bildirildi.

Canpolat'ın ayrılmasıyla basın ilişkileri için Renault Mais AŞ Basın İletişimi Yöneticisi Fulya Özkan ile irtibata geçilebileceği belirtildi.

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Renault, Fulya