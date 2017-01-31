Renault Mais AŞ İletişim Direktörü Umut Canpolat görevinden ayrıldı.
Şirketten yapılan açıklamada, 2011 yılından bu yana Renault Mais AŞ İletişim Direktörlüğü görevini yürüten Umut Canpolat'ın bugün itibarıyla görevinden ayrıldığı bildirildi.
Canpolat'ın ayrılmasıyla basın ilişkileri için Renault Mais AŞ Basın İletişimi Yöneticisi Fulya Özkan ile irtibata geçilebileceği belirtildi.
Renault Mais'de İletişim Direktörü Canpolat Görevinden Ayrıldı
Renault Mais AŞ İletişim Direktörü Umut Canpolat görevinden ayrıldı.
Renault Mais AŞ İletişim Direktörü Umut Canpolat görevinden ayrıldı.
-
Maaşların yatırılmasına saatler kaldı! Kimden ne kadar kesilecek
-
Sistem 22.00'da kapanıyor! Ödeme için son saatler
-
Ek gelir olsun diye başladılar, kazanç kapıları oldu
-
Bilim insanlarından tarihi buluş! Çıngıraklı yılandan esinlendiler
-
Fitch yine Türkiye'yi değerlendirdi! "Enflasyon çift haneye çıkabilir"
-
'Ölü yatırım'la paraya para demiyor! İhtiyacın yüzde 70'ini karşılıyor
-
Saldırı hazırlığındaki terörist keşif yaparken yakalandı