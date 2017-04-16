Renault "İstanbul Autoshow"Da Yerini Alıyor

Renault, 20 Nisan 2017 tarihinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açacak "İstanbul Autoshow"da yerini alıyor.



Renault'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, fuarda yeni Captur ve Koleos'un Türkiye ilk gösterimi gerçekleştirilirken, böylece Kadjar ile birlikte SUV ürün gamı da tamamlanıyor. Ayrıca Renault'un tasarım anlayışı ve gelecekteki teknolojisi hakkında ipuçları veren elektrikli bir GT olan konsept model Trezor da stantta sergilenecek.



Verilen bilgiye göre, Renault'nun yaratıcısı olduğu D MPV segmentinde ise yeni Espace, ilk kez otomobilseverlerle Autoshow'da buluşuyor. Motorsporları tutkunları için ise F1 Show Car Autoshow'un en ilgi çekici modellerinden biri olarak öne çıkacak.



Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından geçen hafta Türkiye'de Yılın Otomobili seçilen Megane Sedan da yeni unvanı ile stantta yerini alırken, Renault bin 488 metrekarelik standında ayrıca Talisman, Megane ailesi, Clio HB, Twizy'nin de yer aldığı 16 araç sergileyecek.