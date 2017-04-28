Renault Grubu'ndan İlk Çeyrekte 13 Milyar Avroluk Ciro

Renault Grubu'nun cirosu yılın ilk çeyreğinde yüzde 25,2 artışla 13 milyar 129 milyon avroya ulaştı.



Renault'dan yapılan açıklamaya göre grubun cirosu, 2017'nin ilk çeyreğinde 13 milyar 129 milyon avroya yükseldi. Açıklamada, cirodaki yüzde 25,2'lik yükselişin özellikle satış adetleri ile ortaklara satışlardaki artıştan kaynaklandığı bildirildi.



Açıklamada yer alan bilgilere göre pazarın yüzde 4 büyüdüğü bir dönemde Renault Grubu'nun küresel anlamda binek ve hafif ticari araç satışları yüzde 15,8 artış kaydederken, grubun pazar payı yüzde 3,8'e yükseldi.



Aynı dönemde Renault Samsung Motors satışları yüzde 56,3, Lada satışları ise yüzde 7 arttı. Grubun Avrupa'daki binek ve hafif ticari araç pazar payı da 0,2 puan artarak yüzde 10,1'e ulaştı. Bu alanda yüzde 10'luk yükselişle 478 bin 706 satış adedi kaydedildi.



Grubun Afrika, Ortadoğu ve Hindistan'da satışları yüzde 30,9 arttı





Renault elektrikli araç satışları, 400 kilometre menzil sunan Yeni ZOE sayesinde yüzde 46 yükselerek 10 bin adede yaklaştı.





Açıklamada ZOE satışlarının yüzde 57 artarak elektrikli araçlar pazarında yüzde 28 paya sahip grubun liderliğini pekiştirdiği belirtildi.





Dacia markası ise 112 bin 457 adetlik araç satışı ve yüzde 2,4'lik pazar payıyla ilk çeyrekte satış rekoru kırdı. Yüzde 9,5'lik bu yükseliş, 2016 sonunda piyasaya sunulan Sandero'nun 2. versiyonunun performansından kaynaklandığı kaydedildi.





Fransa'da yüzde 5,6 artan satışlarla grup en iyi 10 binek araç arasına 5 aracını dahil ederken, en iyi 10 hafif ticari araç arasında da ilk dördü ele geçirdi.





Avrupa dışındaki tüm bölgelerde de satış adedi ve pazar payı yükselen Renault Grubu, Hindistan'da Kwid, Kore'de QM6 ve SM6, Rusya'da Kaptur, Çin'de Koleos, Türkiye'de Mégane Sedan, Amerika'da ise Captur markalarıyla öne çıkıyor.





Grubun Afrika, Ortadoğu ve Hindistan'da satışları yüzde 30,9 artarken, pazar payı yüzde 6 olarak gerçekleşti.





Açıklamada grubun 2017 öngörülerine ilişkin şunlar kaydedildi:





"2017'de, dünya pazarının yüzde 1,5 ila 2,5 büyüyeceği öngörülüyor. Fransa pazarının yüzde 2 büyüyeceği tahmin ediliyor. Avrupa dışında, Rusya pazarının yüzde 5'e kadar büyüme öngörüsü bulunuyor. Brezilya pazarının ise sabit kalacağı tahmin ediliyor. Çin'de yüzde 5 ve Hindistan'da yüzde 8'le büyüme dinamikleri devam edecek."?