4 Yıl Üst Üste Satışlarını Arttıran Renault Rekor Kırdı

"Drive the Change" planının dinamizmiyle dört yıldır üst üste satışlarını arttıran Renault Grubu, bir önceki yıla göre satışlarını yüzde 13,3 arttırarak 2016'da 3 milyon 182 bin 625 satışa ulaştı.



Dünya çapında binek otomobil ve hafif ticari araç satışlarının yüzde 4,6 arttığı 2016'da yüzde 13,3 büyüme kaydeden grubun dünya otomotiv pazarındaki payı da 2015'e göre 0,3 puanlık artışla yüzde 3,5'e çıktı. Geçen yıl hem Renault hem Dacia markaları rekor satış gerçekleştirdi.

2015 YILINA GÖRE YÜZDE 15 ARTIŞ

Geçen yıl Avrupa'da yüzde 11,8'lik artışla 1 milyon 805 bin 290 araç satarak yüzde 10,6 pazar payı elde eden grup, Avrupa dışında ise rekor düzeyde satışla yüzde 5,2 artan pazarda 2015 yılına kıyasla yüzde 15,3'lük artış kaydetti.

"COĞRAFİ GENİŞLEME STRATEJİMİZ BAŞARILI OLDU"

Renault Grubu Pazarlama Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Thierry Koskas, "2016 yılında dünya çapında 3,18 milyon araç satışıyla yeni bir rekor kırdık. Birkaç yıldır devam eden ürün gamını yenileme ve coğrafi genişleme stratejimiz başarılı oldu. Bu da Renault Grubu'nun her bölgede satış ve pazar payı açısından dikkate değer biçimde ilerlemesine imkan veriyor" değerlendirmesinde bulundu.



RENAULT AVRUPA'DA 2. OLDU



Renault, satışlarını bir kez daha artırdığı Avrupa'da en büyük ikinci otomotiv markası oldu. Avrupa'da 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 12,1 artışla 1 milyon 390 bin 280 araç satışı yapan Renault'nun pazar payı 0,4 puanlık yükselişle yüzde 8,1'e çıktı.



Renault ayrıca Avrupa binek otomobil pazarında payını en hızlı artıran (0,4 puan) marka oldu. Bu sonuç, Espace, Talisman ve Megane ailesi de dahil olmak üzere yürütülen ürün yenileme çalışmasıyla gerçekleşti. Yeni Scenic, pazardaki ilk üç ayında 19 binden fazla sipariş alarak iyi bir başlangıca imza attı.

EN BÜYÜK PAY CLİO VE CAPTUR'UN

Renault B segmentine dahil şehir otomobillerindeki liderliğini devam ettirdi. Bu başarıdaki en büyük pay ise segmentte 215 bin 670 satışla başı çeken Clio ve Captur'a ait oldu.