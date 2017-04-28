Renault Grubu'ndan 13 Milyar Euroluk Ciro

Renault Grubu'nun cirosu yılın ilk çeyreğinde yüzde 25,2 artışla 13 milyar 129 milyon euroya ulaştı.

Renault Grubu'ndan 13 Milyar Euroluk Ciro

Renault Grubu'nun cirosu yılın ilk çeyreğinde yüzde 25,2 artışla 13 milyar 129 milyon euroya ulaştı

Kaynak: Dunya.com

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Renault, Reno
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