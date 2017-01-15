Renault Emisyon Skandalı Hakkında Soruşturma, Doğrulandı!

Renault Emisyon Skandalı konusunda resmi bir açıklama yaparak, hakkında soruşturma başlatıldığını doğruladı.





Renault Grubu, "emisyon" konusunda adli soruşturmanın açılacağına dair bilgileri doğruladı.



Fransız otomobil devi Renault, Emisyon Skandalı konusunda hakkında soruşturma açılacağını doğruladı. Skandal ile ilgili yayınlanan açıklama şöyle;



9 Kasım 2016 tarihli ortak bildiriye istinaden Ekonomi ve Sanayi Bakanları DGCCRF'nin (Haksız Rekabetle Mücadele ve Tüketiciyi Koruma Kurumu) Renault motorları konusundaki soruşturmaları sonlandırdıklarını ve ilgili sonuçları Nanterre'deki savcıya gönderdiklerini duyurmuştu. Bahsedilen bakanlıklardan ikincisi ise söz konusu dosyayı tüketici ilişkileri hakkında bölgelerarası yargı yetkisine sahip Paris savcısına gönderdi.



Renault Emisyon Skandalı Hakkında Soruşturma



Renault Grubu, henüz şu safhada resmi teyit almamış olmamasına rağmen, "temel nitelikler konusunda hilekarlık ve gerçekleştirilen araştırmalar neticesinde söz konusu ürünlerin insan veya hayvan sağlığına zarar verdiği" gerekçesiyle adli soruşturmanın açılacağını bildirdi.



Prosedürdeki bu yeni gelişme ile savcılığın soruşturmalara devam etmeyi istediği anlaşılmaktadır.



Bu bağlamda, haklarını koruma isteğinde olan Renault Grubu içinde bulunduğu mevcut durumu hatırlatmayı arzu etmektedir.



1- Renault, Fransız ve Avrupa yönetmelikleri ile uyum içerisindedir.



2- Renault araçlarının hepsi, her zaman yürürlükteki yasa ve kurallara uygun biçimde onaylanmıştır. Markanın araçları yürürlükteki normlara uygundur.



3- Renault araçları hava kirliliği önleme sistemlerini olumsuz etkileyen hileli yazılım ile donatılmamıştır.



4- Ülkeler, Avrupa Komisyonu, Düzenleyici Kurullar ve otomotiv üreticilerinin hepsi yürürlükteki yönetmeliklerin daha da güçlendirilmesi gerektiği görüşünde hemfikirdirler. Bu, gelecekteki Euro6d Yönetmeliği'nin amacıdır.



Renault Grubu Mart 2016 tarihinde bağımsız teknik komisyona Euro6b dizel araçlarının müşteri kullanımındaki nitrojen oksit (NOx) emisyon azaltma planını eksiksiz biçimde ibraz ettiğini hatırlatmaktadır. Söz konusu plan şeffaf, tatmin edici ve güvenilir olarak ele alınmıştır.



Renault Köklü Bir şirket!





Renault grubu 1898'den beri otomobil üretiyor. Şirket günümüzde uluslararası çok-markalı bir grup haline geldi ve 2015'te toplam 125 ülkedeki 12,000 satış noktası aracılığıyla 2,8 milyondan fazla araç sattı. Şirketin 36 üretim tesisi var ve 120,000'den fazla kişiye istihdam sağlıyor. Grup, gelecekteki büyük teknolojik zorluklarla baş edebilmek ve karlı büyümesini devam ettirmek amacıyla dört ana konuya odaklanmış durumda: uluslararası gelişimi; üç markasının (Renault, Dacia ve Renault Samsung Motors) birbirini tamamlaması; elektrikli araçlar ve Nissan ile olan eşsiz İttifakı.



Yepyeni Formula Bir takımı ve Formula-E'deki öncü profili sayesinde Renault motor sporlarını inovasyon, imaj ve farkındalık için bir fırsat olarak görüyor.



Peki Neden Soruşturma Açılıyor? Renault Emisyon Skandalı!



Egzoz emisyonlarında hile iddiaları nedeniyle otomotiv devi Renault hakkında Fransa'da adli soruşturma açıldı.



Fransa'da tüketicilere yönelik sahtecilik iddialarını araştıran kamu kuruluşunun iki ay önce başlattığı soruşturmada elde edilen bilgilerin savcılığa iletildiği açıklanmıştı.Reuters haber ajansına bilgi veren savcılık kaynağı, üç yargıcın dünden beri konuyu incelediğini ve savcılık soruşturmasını davanın izleyip izlemeyeceğine bu yargıçların karar vereceğini belirtti.



Renault marka araçların egzoz emisyonlarında yasaları ihlal edip etmediğine yönelik soruşturma, bir diğer otomotiv devi Volkswagen'de yaşanan dizel motor emisyonları skandalından sonra başlatılmıştı.



Şirket işte bu konu ile ilgili söz konusu soruşturmaları doğrulamış oldu.



Renault Emisyon Skandalı Köklü şirketi nasıl etkileyecek!



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http://www.teknotalk.com/renault-emisyon-skandali-hakkinda-sorusturma-52783/