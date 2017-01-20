Renault Elektrikli Otomobil Parkını Geliştiriyor

CARMEDYA.COM – Elektrikli otomobil pazarı giderek büyüyor. Bu pazar büyüklüğü ticari araçlar üzerine doğruda gelmeye başladı. Neredeyse ticari araç pazarında da bir çok model görmeye başladık. Ancak Renault bunu yeterli görmeyerek elektrikli araç parkını geliştirme kararı aldı.



Akabinde Brüksel Motor Show'da tanıtmak üzere Kangoo ZE ve Master ZE modellerini tanıtmayı planlıyor. Güncellenmiş Kango ZE, 170 Km menzilini 270 Km'ye çıkarmış. Master ZE'nin ise en düşük pil kapasiteli modeli 200 Km menzile sahip. Ancak model bagaj kullanım alanına göre ekstra piller ile menzilini arttırabiliyor. Markanın 2014 yılında sunduğu Twizy kargo olarak adlandırılan model de bir çok firmanın çözümü ortağı olmuştu.