Renault'dan Türkiye'deki 6 Yetkili Satıcısına Ödül

Türkiye'den 6 Renault Yetkili Satıcısı, "Yılın Yetkili Satıcısı" ödülü aldı.



Renault açıklamasına göre, toplam 35 ülkede 2 bin 500'den fazla Renault Yetkili Satıcısı, Yılın Yetkili Satıcısı (Dealer of The Year-DOTY) yarışmasında yer aldı. Renault Grubu Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Thierry Koskas'ın ev sahipliği yaptığı ve en iyi 100 yetkili satıcının belirlendiği ödül töreninde Türkiye'den 6 yetkili satıcı bu ödüle layık görüldü.



Renault ve Dacia markalarının yükselen müşteri memnuniyetini sürdürmek ve hizmet kalitesini en üst düzeye taşımak için Renault Yetkili Satıcıları her yıl kendi aralarında yarışıyor.



Yılın Yetkili Satıcısı yarışması her yıl Renault Grubu'nun en iyi yetkili satıcılarını belli kriterlere göre değerlendiriyor. Yeni araç, yedek parça, aksesuar satış performansı, marka kimliği standartlarına uyum, karlılık ve satış & satış sonrası servis kalitesi kriterlerinden hareketle her yetkili satıcının puanı hesaplanıyor.



Türkiye'den 2016 yılında Kemal Tepretoğulları (İstanbul), ASF (İstanbul), Kıyı (İstanbul), Koçmak (Trabzon), Nazar (İzmir) ve Tuğmaner (Mardin) olmak üzere 6 yetkili satıcı Yılın Yetkili Satıcısı ödülünü elde etti. Yetkili satıcılar, ödüllerini Paris'te düzenlenen törende Renault Grubu Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Thierry Koskas'ın elinden aldı.



Törende konuşan Koskas, grubun ödüle layık görülen yetkili satıcılarının bağlılığı, performansı ve profesyonelliğinden övgüyle söz etti. Koskas, yetkili satıcıların müşteri memnuniyeti ve sadakatinde kilit rol oynayan faaliyetlerinin büyük önem taşıdığını vurguladı.



Koskas, "Renault Grubu geçen yıl, markalarımızı coşkuyla ve profesyonellikle temsil eden ekiplerinin, özellikle de satış ağındaki ekiplerin performansı sayesinde mükemmel satış sonuçları elde etti. Daima müşteri memnuniyetini geliştirmeyi amaçlayan çalışma ve katkılardan dolayı herkesi tebrik ederim" ifadelerini kullandı.