Renault'dan "Nisanda Sıfır Faiz" Fırsatı

Renault, nisan ayında binek otomobil ve hafif ticari araç modellerinde özel faiz oranları sunuyor.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Renault binek otomobillerde 12 bin TL 12 ay yüzde sıfır faiz, hafif ticari araçlarda ise 34 bin TL 12 ay yüzde sıfır faiz fırsatı bulunuyor.



Captur ve Kadjar modelleri ise 30 bin TL için 15 aya kadar yüzde sıfır faiz ile müşterilerin beğenisine sunuluyor. 48 bin TL için ise 24 aya kadar yüzde 0,79 sabit faiz (bunun üzerinde kredi oranları için yasal sınırın izin verdiği maksimum kredi ve vade seçeneğine kadar artarak değişen faiz oranları mevcut) fırsatı mevcut.



Ayrıca 2016 model Talisman, Megane Sedan ve Megane HB modellerinde de özel faiz oranları söz konusu. Kampanya kapsamında bu modeller için 30 bin TL 15 ay vade için sıfır faiz imkanı sunulmakta.



Renault ayrıca tüm Clio HB, Clio Sport Tourer, Megane HB ve Megane Sedan, Kadjar ve Captur modellerinde metalik renk opsiyonunu (ilgili indirim sadece perakende satışlara uygulanıyor) müşterilerine hediye ediyor.



Kampanya kapsamında Clio Joy 1.2 75 bg otomobiller 56 bin 800 TL, Megane HB 67 bin 750TL, Megane Sedan Joy 1.6 16V 115 bg otomobiller ise 68 bin 450 TL, Kangoo 53 bin 800 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.