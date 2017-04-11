Renault'da Nisan ayında sıfır faiz fırsatı devam ediyor.





Renault, Nisan ayında binek otomobil ve hafif ticari araç modellerinde özel faiz oranları sunuyor. Renault binek otomobillerde 12.000 TL 12 ay yüzde sıfır faiz, hafif ticari araçlarda ise 34.000 TL 12 ay yüzde sıfır faiz fırsatı bulunuyor.



Captur ve Kadjar modelleri ise 30.000TL için 15 aya kadar yüzde sıfır faiz ile müşterilerin beğenisine sunuluyor. 48.000TL için ise 24 aya kadar yüzde 0,79 sabit faiz* fırsatı bulunuyor.



Renault'da Nisan Ayında Sıfır Faiz Fırsatı Hangi Modeller?



Ayrıca 2016 model Talisman, Megane Sedan ve Megane HB modellerinde de özel faiz oranları yer alıyor. Kampanya kapsamında bu modeller için 30.000 TL 15 ay vade için sıfır faiz sunuluyor.



Renault ayrıca tüm Clio HB, Clio Sport Tourer, Megane HB ve Megane Sedan; Kadjar ve Captur modellerinde metalik renk opsiyonunu** müşterilerine hediye ediyor.



Kampanya kapsamında;



Clio Joy 1.2 75 bg otomobiller 56.800 TL,

Megane HB 67.750TL;

Megane Sedan Joy 1.6 16V 115 bg otomobiller ise 68.450 TL,

Kangoo 53.800TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.



Renault'da Nisan Ayında Sıfır Faiz Fırsatı!



KADJAR ve CAPTUR modellerine özel %0 faiz





Nisan ayında Kadjar ve Captur satın almak isteyenler, 30.000 TL ve 15 aya kadar %0 faiz fırsatından yararlanabilirler. Daha fazla kredi ve vade talebi olanlar ise 48.000 TL ve 24 aya kadar %0,79 sabit faiz oranı ile Captur ve Kadjar sahibi olabilirler. Bu tutar ve vadenin üzerindeki talepler için ise yasal mevzuatın izin verdiği maksimum kredi tutarı ve vadeye kadar, kademeli olarak artan faiz oranları ile kredi kullanılabilir.



Üstelik tüm avantajlı finansman koşullarına ek olarak, Kadjar ve Captur'larda metalik renk opsiyonu da Renault'dan hediye!



Finansman kampanyası, tüm model yıllarındaki Kadjar ve Captur modellerinin satın alımlarında geçerlidir ve anlaşmalı finans kuruluşunun şartlarına bağlıdır. Kampanyalı faiz oranları sadece MaxxiKoruma (Kredi Koruma Sigortası) ve/veya MaxxiDeğer (Araç Değer Koruma Sigortası) ile birlikte geçerlidir. İki üründen en az biri satın alınmadığı durumda, anlaşmalı finans kuruluşunun baz faiz oranı uygulanır. Finansman kampanyaları birleştirilemez. Kredi tahsis ücretleri kredi bedeline dahil değildir. Kampanya stoklarla sınırlıdır ve 30.04.2017 tarihine kadar, katılımcı yetkili satıcılarda geçerlidir. Ayrıntılı bilgiyi Renault Yetkili Satıcıları' ndan alabilirsiniz.



• 30.000 TL 15 Ay %0 / Aylık Bireysel Maliyet Oranı; %0.07, Yıllık Bireysel Maliyet Oranı; %0.79



• 48.000 TL 24 Ay %0,79 / Aylık Bireysel Maliyet Oranı; %0.99, Yıllık Bireysel Maliyet Oranı; %12.58



TALISMAN, MEGANE SEDAN ve MEGANE HB modellerine özel %0 faiz





Nisan ayında 2016 model yılı Talisman, Megane Sedan ve Megane HB modellerinde, 30.000 TL ve 15 aya kadar %0 faiz fırsatı sizleri bekliyor! Daha fazla kredi ve vade talebinizde ise 48.000 TL ve 24 aya kadar %0,79 sabit faiz oranı sunuluyor. Bu tutar ve vadenin üzerindeki talepler için ise yasal mevzuatın izin verdiği maksimum kredi tutarı ve vadeye kadar, kademeli olarak artan faiz oranları bulunuyor.



Finansman kampanyası, 2016 model yılı Talisman, Megane Sedan ve Megane HB modellerinin satın alımlarında geçerlidir ve anlaşmalı finans kuruluşunun şartlarına bağlıdır. İlgili modellerin 2017 model yılları kampanyadan yararlanamaz. Kampanyalı faiz oranları sadece MaxxiKoruma (Kredi Koruma Sigortası) ve/veya MaxxiDeğer (Araç Değer Koruma Sigortası) ile birlikte geçerlidir. İki üründen en az biri satın alınmadığı durumda, anlaşmalı finans kuruluşunun baz faiz oranı uygulanır. Finansman kampanyaları birleştirilemez. Kredi tahsis ücretleri kredi bedeline dahil değildir. Kampanya stoklarla sınırlıdır ve 30.04.2017 tarihine kadar, katılımcı yetkili satıcılarda geçerlidir. Ayrıntılı bilgiyi Renault Yetkili Satıcıları' ndan alabilirsiniz.



• 30.000 TL 15 Ay %0 / Aylık Bireysel Maliyet Oranı; %0.07, Yıllık Bireysel Maliyet Oranı; %0.79



• 48.000 TL 24 Ay %0,79 / Aylık Bireysel Maliyet Oranı; %0.99, Yıllık Bireysel Maliyet Oranı; %12.58



Renault'da Nisan Ayında Sıfır Faiz Fırsatı Kaçırma!



RENAULT binek otomobillere özel faiz oranları





Nisan ayında, tüm Renault binek otomobillerin satın alımlarında, %0 faiz fırsatı ve kullanacağınız kredi tutarı ve vade seçeneğine göre değişen avantajlı faiz oranları sizleri bekliyor!



Finansman kampanyası, tüm Renault binek otomobillerin satın alımlarında geçerlidir ve anlaşmalı finans kuruluşunun şartlarına bağlıdır. Kampanyalı faiz oranları sadece MaxxiKoruma (Kredi Koruma Sigortası) ve/veya MaxxiDeğer (Araç Değer Koruma Sigortası) ile birlikte geçerlidir. İki üründen en az biri satın alınmadığı durumda, anlaşmalı finans kuruluşunun baz faiz oranı uygulanır. Kampanyalar birleştirilemez. Kredi tahsis ücretleri kredi bedeline dahil değildir. Kampanya stoklarla sınırlıdır ve 30.04.2017 tarihine kadar, katılımcı yetkili satıcılarda geçerlidir. Ayrıntılı bilgiyi Renault Yetkili Satıcıları' ndan alabilirsiniz.



Renault'da Nisan Ayında Sıfır Faiz Fırsatı Kaçırma!



Renault



http://www.teknotalk.com/renaultda-nisan-ayinda-sifir-faiz-firsati-devam-ediyor-56274/