Renault AutoShow 2017, Yeni Renault Koleos ve Captur'un Türkiye Prömiyeri yapıldı. Renault, 20 Nisan 2017 tarihinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açan İstanbul Autoshow'da 2. Salon'da yerini alıyor.



Renault, Autoshow'da Yeni Captur ve Koleos'un Türkiye ilk gösterimini gerçekleştiriyor ve böylece Kadjar ile birlikte SUV ürün gamı tamamlanıyor. Yeni Captur daha cesur ve iddialı bir görünüme sahip. Yeni Koleos ise güçlü bir SUV'un tüm karakteristik özelliklerini bünyesinde barındırıyor.



Ayrıca Renault'nun tasarım anlayışı ve gelecekteki teknolojisi hakkında ipuçları veren elektrikli bir GT olan konsept model TREZOR da stantta sergileniyor. TREZOR, yeni Renault tasarım anlayışının izlerini taşıyor: sıcak, yalın ve duygu dolu hatlar; C-biçimli far tasarımı.



Elektrikli otomobil teknolojisinin öncüsü ve Avrupa'nın bu pazarda lider markası Renault, artık rekor düzeyde 400km'lik sürüş menzili sunduğu ZOE ile bu alanda yepyeni bir sayfa açıyor. Yeni Z.E. 40 pil ile donatılan Renault ZOE, artık rekor düzeyde 400 km'lik sürüş menzili sunuyor.



Renault'nun yaratıcısı olduğu D MPV segmentinde ise Yeni Espace, ilk kez otomobil severlerle Autoshow'da buluşuyor. Otomobil SUV benzeri kaslı yapısıyla göze çarpan Espace, dinamizmi ve gücü temsil ediyor.



Motorsporları tutkunları için ise F1 Show Car Autoshow'un en ilgi çekici modellerinden biri olarak öne çıkıyor.





OGD (Otomotiv Gazetecileri Derneği) tarafından geçen hafta Türkiye'de Yılın Otomobili seçilen Megane Sedan da yeni ünvanı ile standın en gözde modelleri arasında yerini alıyor.



1488 m2 Renault standında ayrıca Talisman, Megane Ailesi, Clio HB, Twizy'nin de yer aldığı 16 araç sergileniyor.



Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş:



"İstanbul Autoshow, 2017 yılında bizim için otomotiv sektörünün en önemli etkinliklerin başında geliyor. Markamıza ait inovasyon ve yeni teknolojileri müşterilerimizle buluşturacağımız önemli bir organizasyon. Türkiye'de otomotiv sektörünün önde gelen oyuncularından biri olarak Autoshow organizasyonunda yer almanın bir anlamda sektöre destek olacağını düşünüyoruz. Autoshow İstanbul'da Yeni Renault Captur ve Koleos'un Türkiye ilk gösterimini gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyoruz. Ayrıca konsept modelimiz 2016'da En Güzel Konsept Otomobil seçilen TREZOR, şüphesiz otomobil severlerin büyük beğenisini kazanacak. TREZOR, Marka'nın gelecekteki tasarım anlayışı ve inovasyon hakkında ipuçları veren elektrikli bir GT. Elektrikli otomobilin öncü markası olarak bugün ZOE'nin elektrikli otomobiller arasında 400km gibi en uzun menzile sahip yeni bir versiyonunu sergiliyoruz. Renault standında otomobil severleri sayısız yeniliklerle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz." dedi.



Renault AutoShow 2017 – Yeni Koleos ve Captur Türkiye ilk gösterim :

Renault'nun crossover serisi tamamlanıyor





Yeniden yaratılan Avrupa'nın en çok satan şehirli crossover'ı Renault Captur, daha sıra dışı bir stil ve ileri teknolojilerle Autoshow'da gün yüzüne çıkıyor. Yeni Koleos ise güçlü bir SUV'un karakteristik özelliklerini taşıyan yeni tasarımı ve teknolojileri ile ilk kez Autoshow'da sergileniyor. Renault Kadjar ile birlikte Renault artık eksiksiz bir crossover ürün yelpazesine sahip.



YENİ CAPTUR: Daha da sıra dışı ve internet teknolojisine sahip





Yeni Captur daha cesur ve iddialı bir görünüme sahip.



Her zamankinden daha fazla kişiselleştirilebilir. 30'dan fazla potansiyel kombinasyon ile Yeni Captur herkesin zevkine hitap edecek şekilde kişiselleştirilebiliyor.



Renault'nun sıra dışı far imzası. Renault tasarımı Yeni Captur'da da göze çarpıyor: Full-LED 'Pure Vision' farlar. Bu teknoloji aracın görüntüsüne yansırken aynı zamanda güvenliğini de arttırıyor.Tamponun alt kısmında C-biçimli LED gündüz farları yer alıyor; bu tasarım artık markanın akıllara kazınan far imzası halini aldı.



Eksiksiz bir crossover. Captur stil açısından Kadjar ile benzerlikler taşıyor. Radyatör ızgarası modifiye edilerek krom şeridin de eklenmesiyle Renault markasının diğer crossovers'ları ile benzerliği artırıldı.



Sabit cam tavan. Captur üçüncü ekipman düzeyinden itibaren sabit cam tavan ile sunuluyor. Özellikle aracın çift renkli konfigürasyonu ile sunulan bu yeni özellik kabini her zamankinden daha aydınlık gösteriyor.



Kullanıcı dostu ekipmanlarıyla sofistike bir kabin



Aracın her zamankinden daha zarif olan iç mekanında yüksek kaliteli malzeme, krom ve göz alıcı tonlar kullanıldı. Vites topuzu daha modern bir görünüme sahip; kapı panelleri ise düğmeleri ve kontrolleri bünyesinde barındıracak şekilde revize edildi. LED tavan lambasında da bireysel okuma lambaları yer alıyor. Üst versiyonlarda yeni koltuk tasarımı yan destek ve daha fazla konfor sunuyor.



Hayatı daha da keyifli hale getirecek teknolojiler

Üç multimedya sistemi: R&Go®, Media Nav Evolution ve R-LINK Evolution





Başlangıç seviyesinden itibaren bile Yeni Captur R&Go® sayesinde (Renault'nun kullanıcılara ait akıllı telefonları internet teknolojili bir tablete dönüştüren sistem) üst düzeyde internet teknolojisine sahip. Bu pratik sistem, kullanıcıların navigasyon, telefon, multimedya ve araç verileri gibi en faydalı fonksiyonlara sezgisel biçimde erişmesine imkan veriyor.



Orta seviyedeki versiyonlar Media Nav Evolution ile donatıldı: Bu sistemin sundukları arasında Bluetooth telefon, akıllı telefon üzerinden audio akışı ve geri görüş kamerası ile birlikte performansı ve yakıt tasarrufunu artıran Driving Eco2 fonksiyonu yer alıyor.



Renault R-LINK Evolution sayesinde Yeni Captur piyasadaki en ileri multimedya sistemi ile donatılmış oldu. Her zamankinden daha fazla kişiselleştirilebilir olan bu sistem yedi inçlik kapasitif ekranla sunuluyor.



R-LINK Evolution'da 3G bağlantısı, Bluetooth, medya playback (foto, video) ve daha başka sürüş destek sistemleri (versiyona bağlı olarak) yer alıyor.



Seyahatleri daha da kolay hale getiren yeni ADAS özellikleri





Captur'da BSW (Kör Nokta Uyarısı) yer alıyor. Bu sistemde bir arada çalışan dört sensör, kapı aynalarının kör noktalarında hareketli araçları belirliyor.



Arka park sensörlerine ek olarak ve versiyona bağlı olarak Yeni Captur'da, ön park sensörleri ve geri görüş kamerası da bulunuyor.



Üst versiyonlar için sunulan bir başka ekipman da eller serbest Easy Park Assist fonksiyonu; bu sistem park manevralarını çok kolay hale getiriyor.



Türkiye'de Captur Touch, Icon ve Outdoor olmak üzere 3 ekipman seviyesi, 2 dizel 2 benzinli motor seçeneği ile 2017 Mayıs ayında Türkiye'de pazara sunulacak.



Renault AutoShow 2017 – YENİ KOLEOS: Güçlü bir SUV'un tüm karakteristik özellikleri





Yeni KOLEOS, SUV satışlarının yükseldiği pazarlara yönelik olarak Renault'nun lüks otomobil vizyonunu bünyesinde barındırıyor. Yeni KOLEOS; stil, konfor ve ileri teknoloji açısından D-segmenti bir SUV'dan beklenen her şeyi sunuyor:



Güçlü, kaslı dış hatlar,

Eşsiz, dört tekerlekten çekiş teknolojisi,

210 mm'li zemin yüksekliği sayesinde her türlü arazide sürüş kabiliyeti.



Ayrıca Renault'nun know-how'ı da bu otomobilde sunuluyor:



Kendi kategorisinde en iyi teknolojiye ve tasarıma sahip koltuklarıyla beraber rafine, konforlu iç mekan,

Sınıfının en geniş kabin alanlarından birine sahip Yeni Koleos, 289mm'lik arka diz mesafesi ile sınıfının en iyisi,

R-LINK 2 multimedya tablet ekranı gibi diğer lüks Renault modelleriyle paylaşılan ekipmanlar.



Yeni KOLEOS, D segmenti otomobillerle özdeşleştirilmiş zarafeti ve özellikleri sağlam bir SUV aracı ile harmanlıyor.



Yeni KOLEOS Renault markasının uluslararası büyümesinde önemli rol oynayacak. Yeni KOLEOS, global bir çekiciliğe sahip ve yaz aylarından itibaren Körfez ülkelerinde, belirli Asya ve Latin Amerika pazarlarında yerini alacak. Yeni Koleos Türkiye'de ise Haziran 2017'de satışa sunulacak.



Türkiye'de Yeni Koleos Touch ve Icon olmak üzere 2 ekipman seviyesi ve 2 dizel motor seçeneği (1.6dCi 130bg X-tronic otomatik / 2.0dCi 175bg X-tronic otomatik) ile pazara sunuluyor.



Güçlü ve atletik dış tasarım





Yeni KOLEOS segmentiyle özdeşleşen tasarım özelliklerini ve becerileri bünyesinde barındırıyor. Yeni KOLEOS için seçilen gözalıcı gövde renkleri ve jant tasarımları sayesinde aracın zarafeti vurgulanıyor:



Koruyucu iç mekan





Yeni KOLEOS'un taşıdığı SUV genleri kabinde de göze çarpıyor. Otomobilin sunduğu konfor, kalite ve güç ile birlikte zarif, etkileyici iç mekanı modelin dış hatlarıyla uyum içinde.



Renault AutoShow 2017 – İlhamını Renault'nun lüks segmentinden aldı





Renault'nun yepyeni D sedanı Talisman ile benzer tasarım özellikleri hemen fark ediliyor. Bu iki modelin dış kısımları paralel biçimde tasarlandı. Sıra dışı ön tasarımı ve geniş, krom ızgara üzerinde yükselen Renault logosu ile göze çarpıyor.



Toplam uzunluğu 4,672mm olan aracın 2,705mm'lik aks mesafesi sınıfının en uzunları arasında. Bu da Yeni KOLEOS'un D-segmenti SUV olarak rekor kıran bir iç mekan alanına sahip olmasını sağlıyor.



Renault AutoShow 2017 – TREZOR: Renault stilini bünyesinde barındıran bir konsept otomobil





Paris Uluslararası Otomobil Fuarı'nda ilk kez sergilenen TREZOR, Autoshow'da Türk otomobil severlerle buluşuyor. TREZOR, yeni Renault tasarım anlayışının izlerini taşıyor: sıcak, yalın ve duygu dolu hatlar; C-biçimli far tasarımı.



TREZOR çarpıcı kırmızı rengi ve inovatif karbon gövdesi ile hemen dikkat çekiyor.





Ön kısımda yalın ve pürüzsüz bir görünüm sergileyen araç gövdesi, aracın dinamik karakterini gözler önüne seriyor. Arkada ise altıgen biçimli panellerle TREZOR'un sportif özellikleri ve teknolojisi ön plana çıkarılıyor. Aracın silueti klasik bir GT görünümüne sahip.



Kaputta ise petek formlu hava girişi arka gövde yapısına örnek teşkil ediyor. Bu altıgen formlar değişken geometrili hava girişi sağladığı gibi TREZOR'a ekstra dinamizm katıyor ve adeta nefes aldırıyor.



Gövdenin sol tarafında yakıt deposu kapağının yerine aracın şarj düzeyini gösteren analog bir sayaç bulunuyor. Bu ayrıntı için geleneksel spor araçlardan ilham alındı.



Arka kısımda da TREZOR, kırmızı lazer içeren sıradışı bir aydınlatma sağlayan modern fiberoptik aydınlatma ile donatıldı. Frenleme esnasında optik fiberlerin bükülmesi ve üst üste binmesi ilginç bir görsel efekt ve yaratıyor ışığın yoğunluğunu artırıyor.



Renault, elektrikli mobilite alanında sadece öncü değil aynı zamanda Avrupa'nın en çok satan elektrikli araç markası. Renault aynı zamanda FIA Formula E Şampiyonasına katılarak %100 elektrikli motor sporlarının gelişimine katkı sağlıyor.



TREZOR'un motoru Formula E takım şampiyonluğunu iki kez kazanan Renault e.dams takımından sağlandı.



Maksimum gücü 260kW (350bg) ve pik torku 380Nm olan bu motorun 0-100 km/s hızlanması dört saniyeden az sürede gerçekleşiyor.



Renault AutoShow 2017 – %100 elektrikli ZOE'nin rekor menzili: 400 km





Autoshow'da ilk kez sergilenen ZOE, yeni Z.E. 40 pil ile donatıldı. Renault ZOE artık rekor düzeyde 400 km'lik sürüş menzili sunuyor. Bu mesafe, lansmanda sunulan modelin sunduğu menzilin iki katı anlamına geliyor. Bu, kitlesel pazara yönelik elektrikli araçlar arasında en geniş otonomi anlamına geliyor.



Yeni Z.E. 40 pil, örneğin şehir içi ve şehir dışı bölgelerde 300 kilometrelik gerçek menzile sahip. ZOE böylece geniş kitlelere yönelik %100 elektrikli otomobiller arasında en geniş otonomiyi sunuyor.



Yeni pil, elektrikli otomobil satın alma kararının önünde duran psikolojik engeli de ortadan kaldırıyor. Çünkü ZOE kullanıcıları artık daha uzun mesafeler kat edebiliyor ve şarj telaşı olmaksızın çok daha fazla sürüş koşulunun tadını çıkarabiliyor. Bu da hafta sonu yolculuklarını gerçekleştirilebilir kılıyor. ZOE'nin yeni Z.E. 40 pili 41kWh enerji sunuyor. Bu da, ZOE'nin standart pilinin (22kWh enerji) depolama kapasitesinin neredeyse iki katına eşit. LG Chem ile yakın işbirliği içerisinde geliştirilen bu pil yüksek enerji yoğunluğuna sahip lityum-iyon teknolojisini kullanıyor.



Z.E. 40 pili şarj etmek için gereken süre standart pil için gereken süre ile benzerlik gösteriyor. Şarj işlemi çok uzun süre almıyor. Örneğin ekstra 80 kilometre için şarj noktasında pil şarj etmek için ortalama 30 dakika yeterli.



Renault AutoShow 2017 – Espace yeniden yaratıldı





Renault AutoShow 2017'de Yeni Espace, cömert orantılarıyla müşteri beklentilerini karşılayacak şekilde yeniden yaratıldı. Otomobil SUV benzeri kaslı yapısıyla göze çarpıyor: Espace dinamizmi ve gücü temsil ediyor. Dikkat çekici tekerlek yuvaları ve iddialı ön ızgara hemen dikkat çekiyor. Bunun aksine, üst kısmı ise daha hafif, akıcı ve zarif hatlar taşıyor.



Segmentinde rakipsiz olan Yeni Espace Türkiye'de sipariş üzerine, 1.6 dCi EDC 160 bg'lik tek motor seçeneği ve en üst ekipman seviyesi olan Initial Paris ile satışa sunuluyor.



Initial Paris: Otomatik klima, otomatik yanan farlar ve yağmur sensörü, Renault Eller Serbest Kart Sistemi, Elektrikli Park Freni, geri görüş kamerası, elektrikli katlanır ısıtmalı ve hafızalı yan aynalar, Elektrikli ayarlanabilen, hafızalı ve elektrikli bel destekli, masajlı ön koltuklar, kendiliğinden kararan iç dikiz aynası, deri direksiyon simidi, 8,7" dokunmatik ekranlı R Link 2.0, C şeklinde LED gündüz farları, karartılmış camlar, tavan barı, 19" alüminyum alaşımı jantlar, Bose Ses Sistemi, 4Control Sistemi, Elektronik Amotisör, Head-up display



Renault AutoShow 2017 – Megane Sedan: "Türkiye'de Yılın Otomobili"



Dinamik stili ve bir üst segmentten aldığı özellikleri sayesinde yeni Megane Sedan, bir üst sınıfa geçişi temsil ediyor ve C Sedan segmentinde yepyeni bir çıta oluşturuyor. Yeni Megane Sedan, segmentinin gerektirdiği her türlü özelliği bünyesinde barındıran dinamik ve zarif bir sedan.



Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçilen Megane Sedan tasarımının yanı sıra, zengin ve teknolojik donanım seviyesi, geniş iç ve bagaj hacmi ile ilk bakışta göze çarpıyor.



Yeni Megane Sedan, her ayrıntısı dikkatle düşünülmüş 'kokpit' hissi uyandıran rafine malzemelerle donatılan kabine sahip. Bunu yaratan en büyük etkenler, yolcularını sarmalayan masaj yapan koltuklar, renkli Head-up Display ekranı, renkli 7- inç TFT gösterge ekranı, portre formatlı 8.7-inç multimedya tablet, R-LINK 2.0.



Yeni Megane Sedan, Renault-Nissan İttifakı'nın CMF-C/D modüler mimarisini temel alıyor. Bu mimari, diğer lüks Renault modellerinde de kullanılıyor: Espace, Talisman, Yeni Koleos, Yeni Megane ve Yeni Scenic serileri. Yeni Megane Sedan'da,genellikle bir üst segmentle özdeşleştirilen ve segmentinde eşsiz özellikler sunuluyor: renkli Head-up Display ekranı, 7-inç TFT renkli ekranı gösterge tablosu ve iki format halinde tercih edilebilecek R-LINK 2 multimedya tableti (7-inç harita formatı veya 8.7-inç portre formatı) ile birlikte MULTI-SENSE.



Yeni Megane Sedan, sürücülerin her türlü gereksinimini karşılayan motor yelpazesi sayesinde her koşulda yüksek performans gösteren bir otomobil. Akustik konfor alanında da en iyiyi yakalamak için kapsamlı çalışmalar yürütüldü.



Türkiye'de MEGANE Sedan; Joy, Touch ve Icon olmak üzere 3 ekipman seviyesi ve benzinli, dizel olmak üzere 6 farklı motor seçeneği ile pazarda yerini alıyor.



Megane Sedan, sadece Türkiye'de Oyak Renault Fabrikaları'nda üretiliyor ve 68 ülkeye ihraç ediliyor.



