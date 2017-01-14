Renault 17. Kez Binek Otomobil Lideri

Renault, 2016 yılında 106 bin 616 araç sattığı binek otomobil pazarında 17. kez liderliği elde etti.



Renault'dan yapılan açıklamaya göre, marka, 2016 yılında gerçekleştirdiği 106 bin 616 binek araç satışıyla yüzde 14,1 pazar payı aldı. Renault, bu performansla 17. kez binek otomobil pazarı lideri oldu.



Geçen yıl binek ve hafif ticari araç toplam pazarında 121 bin 707 satışla yüzde 12,4 pay alan Renault, toplam pazarda marka sıralamasında ise ikinciliği elde etti.



Renault Grubu (Renault ve Dacia), 2016 yılında toplam pazarda 169 bin 236 satış yaptı. Binek ve hafif ticari araç toplam pazarında yüzde 17,2 pay elde eden Renault Grubu bugüne kadarki en yüksek satış rakamına imza attı.



2016 yılında Renault'nun yenilenen modeli Clio HB 26 bin 75, Clio Sport Tourer ise 4 bin 946 satış gerçekleştirdi. Bu skor ile Clio Ailesi (ClioHB+Clio ST) yüzde 18 payla B segmentinin lideri oldu.



Renault Symbol ise 2016 yılında gerçekleştirdiği 25 bin 273 satışla B1 segmentinde birinci oldu. Symbol, bu segmentten yüzde 47,6 pay elde etti.



2016 yılında Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'nın ardından Renault Grubunun 5. büyük pazarı olan Türkiye, Avrupa dışındaki pazarlar arasında da en güçlü ve önemli ülke konumunda yer aldı.



Diğer taraftan yüksek yerlilik oranını koruyan Renault'nun gerçekleştirdiği satışların yüzde 60'ını Oyak Renault Fabrikalarında üretilen yerli modeller oluşturuyor. Türkiye pazarı genelinde satışların yüzde 25'i yerli modellerden teşekkül ediyor.



"Pazarın 900 bin seviyelerine çekileceğini öngörüyoruz"



Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, konuya ilişkin değerlendirmesinde, otomotiv pazarının rekor kırdığı 2016 yılında Renault Grubu olarak rekor satış adedine imza atmanın ve Renault markası ile 17. kez binek otomobil liderliği unvanını elde etmenin haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti.



2017 yılında da her zaman olduğu gibi otomotiv sektörü açısından piyasa istikrarının en önemli unsur olduğunu vurgulayan Çağdaş, "Makro ekonomik ve makro politik parametrelerdeki istikrar, otomotiv sektöründeki talebi de etkiliyor. Türk halkı istikrarı seviyor dolayısıyla ekonomik istikrar sektör açısından büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Çağdaş, taleplerin öne çekilmesiyle tahminlerin üzerinde gerçekleşen 2016'nın ardından 2017 yılında pazarın ritminin 900 bin seviyelerine çekileceğini öngördüklerini bildirdi.



2017'nin Renault ve Dacia markaları için yeni modellerin pazardaki konumunu sağlamlaştıracağı bir yıl olacağını belirten Çağdaş, şunları kaydetti:



"2017, Oyak Renault Fabrikalarında üretilen Megane sedan modelinin Türkiye pazarında ve segmentinde yüksek performans sergileyeceği yıl olacak. Renault markası ayrıca Yeni Koleos ve makyajlı Captur ile SUV segmentinde de iddiasını sürdürecek. Dacia markasının müşterilerimiz tarafından merakla beklenen Duster modelinin otomatik vites versiyonu EDC'yi ise Mart 2017'de satışa sunuyor olacağız."



Berk Çağdaş, Renault Grubu olarak 2017 yılında da pazar paylarındaki artışı sürdürmeyi hedeflediklerini aktardı.



Dacia tarihindeki en yüksek pazar payını kaydetti



Dacia Türkiye, gerçekleştirdiği satış performansı ile 2016 yılını Romanya ve Fas gibi markanın çok güçlü olduğu ülkeleri geride bırakarak dünya sıralamasında 4. olarak tamamladı.



Geçen yıl aralık ayında ise Dacia, Türkiye'de gerçekleştirdiği 7 bin 197 satışla dünya sıralamasında 2. oldu. Marka, binek ve hafif ticari araç toplam pazarından aldığı yüzde 4,8 pay ile rekor pazar payı elde etti.



Dacia, 47 bin 529 satışla 2016 yılını toplam pazarda markalar sıralamasında 8. olarak tamamladı.





Dacia, geçen yıl Duster modeliyle Türkiye'nin en çok tercih edilen 4x4 markası oldu. Duster ayrıca gerçekleştirdiği 16 bin 707 satışla Türkiye pazarının en çok satılan 4x4 modeli oldu.





Marka, 2013 yılından bu yana Lodgy ile C4 segmentine domine ederken, Lodgy segmentinden aldığı yüzde 54,2 payla liderliğini koruyor.