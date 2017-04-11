Renan Bilek'ten, 50.Yılına Doğru 70'Ler Konseri...

"RENAN BİLEK&SEYAHATNAME"

Dönemin Anadolu Pop / Anadolu Rock adıyla anılan müziğini kitlelerle buluşturan Barış Manço, Cem Karaca, Edip Akbayram, Erkin Koray, Fikret Kızılok ve 3 Hürel gibi müzisyenleriyle, bu değerli sanatçılara can suyu veren Yer altı Dörtlüsü, Kardaşlar, Moğollar, Kurtalan Ekspres, Dervişan, Dostlar ve Edirdahan gibi önemli gruplarının üretimlerinden hazırlanmış bir seçki 70'ler projesi…

50.Yılına Doğru 70'ler projesinde, dönemin müziğini yaratan ustalarla da çalışmış olan çok değerli müzisyenler yer alıyor.

"SEYAHATNAME"

İlki gerçekleştirilen 70'ler konserinde Renan Bilek'e, bas gitarda; Eylem Pelit, davulda; Mert Türkmen ; Klavyede; Eser Taşkıran, Elektro gitarda; Evrim Aslan ve bağlamada Selim Bölükbaşı eşlik ediyor.

Dinleyicisi tarafından çok sevilen Renan Bilek 70'ler konseri farklı sahnelerde sevenleriyle buluşmaya devam edecek.



