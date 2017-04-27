Remax 2016 Türkiye Birincisi Evrim Kırmızıtaş Başaran Oldu

Ödülünü alırken yaptığı konuşmada son yıllardaki başarıları için nasıl bir çalışma sistemine sahip olduğunu anlatarak başarısının ardında yatan nedenlerden ilkinin işini sevmesi ve çok çalışması olduğunu belirten Kırmızıtaş Başaran kendisinin de yeni hedefleri olduğunu, ilerleyecek yönü bilerek çalışmanın öneminden de bahsetti.

Sahip olduğu ödüllere tüm danışanlar arasında 2016 Remax Türkiye Birinciliğini de ekleyen Kırmızıtaş kongrede ödülünü alırken mutluluğu gözlerinden okunuyordu.