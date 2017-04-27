Rektörün Adını Kullanarak Telefonla Dolandırıcılık Yaptılar

Son zamanlarda Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu'nun adının kullanılarak telefon yoluyla dolandırıcılık yapıldığının fark edilmesi üzerine, Üniversite Senatosu adına yazılı basın açıklaması yapıldı.



Basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



"Son zamanlarda kötü niyetli kişiler, yardım isteme bahanesiyle Sayın Rektörümüz Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu'nun adını kullanarak, hayırsever vatandaşlarımızı ve şirketleri telefonla aramaktadır.



Telefon veya diğer iletişim yollarıyla gerek üniversitemizin gerekse sayın Rektörümüzün, herhangi bir amaçla yardım toplama gibi bir talebi veya yöntemi bulunmamaktadır.



Hayırsever vatandaşlarımızın ve şirketlerin böyle bir durumla karşılaşmaları halinde, iyi niyetlerini istismar eden bu kişi veya kişilere (dolandırıcılara) itibar etmemelerini, durumu ivedilikle güvenlik güçlerine bildirmeleri önemle rica olunur.



Kurumumuz tarafından resmi makamlara olayla ilgili ihbarda bulunulmuştur.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - KAYSERİ