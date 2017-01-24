Rektörlük Görevini Gözyaşlarıyla Teslim Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Bülent Şengörür, düzenlenen törenle görevi Prof. Dr. Mustafa Aykaç'tan devraldı. Törende Prof. Dr. Aykaç gözyaşlarını tutamadı.



Kırklareli Üniversitesi Toplantı Salonu'nda devir teslim töreni düzenlendi. Şengörür, salona gelişinde Prof. Dr. Aykaç ve personel tarafından karşılandı.



Şengörür, törende yaptığı konuşmada, kendisine rektörlük görevini layık gören Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.



Gelişen ve büyüyen bir üniversite için çalışacaklarını belirten Şengörür, amaçlarının sadece hizmet olduğunu söyledi.



Üniversiteyi en iyi noktaya taşımak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini vurgulayan Şengörür, şunları kaydetti:



"Kırklareli Üniversitesi için bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı Mustafa Aykaç'a teşekkür ediyorum. Kendisini bir yere göndermiyoruz. Kırklareli Üniversitesi için onun engin bilgilerinden yararlanmaya devam edeceğiz. Kendisinin bizlere en iyi şekilde destek vereceğine inancım tamdır. Aldığımız bayrağı bir adım daha ileriye götürmek için çalışacağız."



Aykaç da iki dönem rektörlük görevini yürüttüğü üniversitede çok güzel anılarının olduğunu belirtti.



Görevini Şengörür'e bırakmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Aykaç, görev ve makamların sürekli değişkenlik gösterdiğini ancak hizmetlerin kalıcı olduğunu dile getirdi.



Prof. Dr. Aykaç, törende zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.



Rektörlük makamında Şengörür, günün anısına Aykaç'a plaket takdim etti. Aykaç da Şengörür'e çiçek verdi.