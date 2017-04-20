Rektörden Öğrencilere Girişimcilik Tavsiyesi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, girişimciliğin önemine vurgu yaparak, gelişen internet ve teknolojiyle birlikte büyük başarılara imza atılabileceğini söyledi.





TÜ Bilim ve Teknoloji Topluluğu tarafından TÜ Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Bilim Şenliği'nde konuşan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, teknolojinin ve girişimciliğin günümüzde çok önemli bir yere geldiğini söyledi.





Tabakoğlu, dünyada internet devrimi yaşandığını ve teknolojinin gelişmesiyle farklı yeniliklerin hayata girdiğini kaydetti.



Bilginin sınırları içinde hareket ederek başarıya ulaşılacağını ifade eden Tabakoğlu, şunları söyledi:



"Bu konuda ne üretiliyorsa ne yenilik varsa sizin orada duruyor ve yeniliği çıktığı anda öğreniyor olmanız gerekir. Eğer bilginin sınırlarında dolaşır ve o sınırda kalırsanız pek çok şeyi siz bulup dünyaya verebilirsiniz. Bu fırsat önünüzde duruyor. Yepyeni bir kıta keşfedilmiş gibi düşünün ve siz o kıta keşfedenlerin ilerleyicilerisiniz. Bu trenin ilk vagonuna binenlersiniz. Bu tren çok hızlanacak. Lütfen multidisipliner hareket edin. Yani sadece bilişimle değil, sağlıkla bilişim, mühendislikle bilişim, çevre ve bilişim gibi var olan bütün konuların yanına bir bilişim eklenecek. O yüzden de kıymetlisiniz. Bu organizasyonu öğrenci topluluğunun da yapıyor olması çok önemli. Çünkü gençlerin burada daha önde durması gerekiyor. Büyük bir fırsat var bunu lütfen görün."



Öğrencilere girişimcilikle ilgili tavsiyelerde de bulunan Tabakoğlu, "Artık büyük balık küçük balığı yer dönemi bitti. Küçük ve hızlı balık, büyük ve ağır balığı geçer dönemi başladı. 3-5 tane çok zeki arkadaş bir araya gelip çok büyük ses getiren işler yapabilirsiniz. Girişimciliği özümseyin." dedi.