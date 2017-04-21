Rektör Yılmaz'ın 23 Nisan Kutlaması

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı



Rektör Prof. Dr. Yılmaz, Milli iradenin ve milletin egemenliğinin temsili olan 23 Nisan 1920 tarihinin millet için büyük değer taşıdığını belirterek, "Bugün, milletimizin egemenliğini eline aldığı ve vatanına sahip çıktığı gündür. Ulusal Egemenliğimizin simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluş gününü çocuk bayramı olarak ithaf eden Mustafa Kemal Atatürk, çocuklara verdiği değeri ve önemi bir kez daha göstermiştir. Bu önemli gün sadece Türkiye'de ki çocukların değil ulusumuzun ve tüm dünya çocuklarının ilk ve tek çocuk bayramı olarak kutlanmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Bugünün Küçükleri Yarının Büyükleridir' sözleri ile hafızalarımıza kazınan bu tarihi gün, geleceğimizin yegane temsilcisi olacak olan çocuklarımıza güvenimizi göstererek onların geleceğe daha emin adımlarla ilerlemesini sağlamak için atılan önemli bir adımdır.Bu duygu ve düşüncelerle, egemenliğimizin simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin 97. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. TBMM'nin kuruluşunda ve Kurtuluş Savaşımızın kazanılmasında emeği geçen başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimizi saygı, sevgi ve şükranla anıyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP