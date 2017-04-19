Rektör Yıldız'dan Ticaret Borsası'na Ziyaret

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.



Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Yıldız ziyarette, Cumhuriyet Üniversitende yeni bölümler açıldığını ve buna bağlı olarak öğrenci sayısının da her yıl arttığını belirtti.



Üniversiteye ihtiyaç duyulan yeni bölümler kazandırmak için çalışmalar yürüttüklerini aktaran Yıldız, şu bilgileri aktardı:



"Üniversite yerleşkesine yapılan yeni yurtlar faaliyete geçtiği zaman öğrencilerimizin barınma sorunu tamamen ortadan kalkacaktır. Üniversite ve şehir işbirliği projesi kapsamında üniversite hastanesi olarak şehir merkezindeki eski Numune Hastanesinin bulunduğu A blok veya tespit edilen uygun bir yere ayakta tedavi için poliklinik hizmeti veren birimler açmayı planlıyoruz."



Hastaoğlu ise sanayi-üniversite iş birliğinin Sivas'ın geleceğine olumlu katkılar sağlayacağını belirterek, şöyle devam etti:



"Cumhuriyet Üniversitesi şehrimiz için çok önemli bir kurumdur. Şehrimizin lokomotifi durumundadır. Cumhuriyet Üniversitesindeki öğrencilerimizin Sivas ekonomisine, esnaf ve sanatkarlarımıza da katkısı büyüktür. Sivas için yapılacak çalışmalarda Sivas Ticaret Borsası olarak Cumhuriyet Üniversitemize elimizden gelen her türlü desteği ve katkıyı vermeye hazırız. Borsamız ile Üniversitemiz arasında işbirliğinin artarak devam etmesini temenni ediyorum ve nezaket ziyaretlerinden dolayı sayın rektör hocama yöneticilerimiz adına teşekkür ediyorum."