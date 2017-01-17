Rektör Yıldız'dan Aa'ya Ziyaret

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Anadolu Ajansı (AA) Sivas Bürosunu ziyaret etti.



Yıldız, ziyarette, basın ve üniversite arasındaki işbirliğinin artması noktasında çalışmalar yürüttüklerini belirterek, üniversitenin yaptığı bazı çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Üniversitenin internet sitesini yenilediklerini ve bundan böyle akademisyenlerin tüm çalışmalarının burada yer alacağını anlatan Yıldız, Cumhuriyet Üniversitesinin logosunu değiştirmek konusunda da çalışma sürdürdüklerini dile getirdi.



Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin obeziteyle mücadele konusunda yaptığı ameliyatlarla Türkiye'de 2. sırada bulunduğunu belirten Yıldız, başarılı ameliyatlara katkı sunan tüm doktorlara teşekkür etti.



Sivas Valiliği ve Cumhuriyet Üniversitesi arasında "Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarına Diş Tedavi Hizmetlerinin Sağlanması İş birliği" protokolü imzalandığını anımsatan Yıldız, "Şehit aileleri ile gazi ve gazi yakınlarını evlerinden alıyoruz, diş tedavilerini yaptırıyoruz. Yemek ikramından sonra aynı şekilde evlerine bırakıyoruz. Türkiye'de ilkler arasında yer alan bir uygulama." dedi.



Sivas büro sorumlusu başmuhabir Önder Felek ise AA'nın çalışmaları hakkında bilgi vererek, Yıldız'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.