Rektör Yardım'a Ziyaret

Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'ı ziyaret etti.



Aksoy, Yardım'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, başarı dileğinde bulundu.



Rektör Yardım da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Aksoy'a teşekkür etti.