Rektör Uzun Kampüste İnceleme Yaptı

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Kutlubey yerleşkesinde öğrenci ve akademisyenlerle bir araya geldi.



Bir süre önce Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne getirilen Uzun, üniversite dersliğinde yaptığı konuşmada, yönetim olarak öğrencilerin, rahat ortamlarda nitelikli eğitim almaları için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.



Üniversitelerin varlık sebeplerinin öğrenciler olduğunu söyleyen Uzun şunları kaydetti:



"Üç bin yıllık bir tarihe, kültüre ve doğal güzelliklere sahip olan Karadeniz'in incisi Bartın'ın genç ve dinamik üniversitesinin mensubu olmaktan övünç duymalıyız.



Bulunduğu kent ile bütünleşmiş, yüksek kalitede eğitim veren, gençlerimizi bilgiyle donatırken onlara araştırma ruhu aşılayan, ürettiği katma değeri kentle paylaşan bir eğitim kurumu olmalıyız. Bu hedefleri sürdürülebilir kılmak için de ortak aklı harekete geçirerek tüm iç ve dış paydaşlarımızla var gücümüzle çalışmalıyız."



Üniversitesinin yeni yerleşkesinde de incelemede bulunan Uzun, Mehmet Akif Ersoy Dersliği, Mimar Sinan Dersliği, Edebiyat Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi idari binalarını gezdi, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.