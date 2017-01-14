Rektör Taş, Gazetecilerle Bir Araya Geldi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi.Taş, burada yaptığı açıklamada, FETÖ/PDY soruştuması kapsamında üniversite içerisinde 5 kişilik soruşturma komisyonu atadıklarını belirterek, şöyle konuştu:



"Açığa almaları ilk dönemde gerçekleştirdikten sonra 5 kişiden oluşan soruşturma komisyonu atadık. Bu komisyonu özellikle çok titiz bir şekilde seçtik. Bunlar üniversitemizde herkesin kabul ettiği kişiler. Bu komisyon uzun süredir çalışmalarına devam ediyor. Belgeler aşamasında çalışmaların en son aşamasına gelindi. Görüş ve görüşmeleri hem fikir halde sunuldu. Üniversitede oluşturulan disiplin kuruluna sevk edildi."



Kahvaltıya Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş, Genel Sekreter Doç. Dr. Cihan Darcan, Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Atıl Taşer ile basın mensupları katıldı.