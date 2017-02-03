Rektör Şeker, Almanya'da "Science 20 Dialogue" Toplantısına Katıldı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Almanya'da gerçekleştirilen "Science20 Dialogue" forumunun dünya sağlığı ile ilgili liderlere sunulacak sağlık sonuç bildirisinin yazım toplantısına katıldı.



Sağlığın ve bilimin geliştirilmesi için farklı sivil toplum gruplarıyla diyaloğun büyük önem taşıdığına vurgu yapılan toplantıda, ilk kez bilim ve araştırma topluluğunun "Bilim20" olarak G20 sürecine dahil edildiği ve bunun büyük önem taşıdığı vurgulandı. Alman Ulusal Bilimler Akademisi Leopoldina ev sahipliğinde G20 ülkelerindeki bilim akademileri, küresel sağlığın iyileştirilmesi konusunda bilimsel öneriler geliştirdi. Türkiye Bilimler Akademisini (TÜBA) temsilen Konsey Üyeleri, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur "Science20 Dialogue" forumunun sağlık sonuç bildirisinin yazım toplantısında bilim ve sağlığın gelişmesi için yapılması gerekenler konusunda düşüncelerini diğer katılımcılarla paylaştı. 22 Mart 2017'de Halle'de (Salle) düzenlenecek Science20 Diyalog forumunda, sonuçlar ulusal ve uluslararası uzmanlar tarafından sunulacak ve tavsiyeler G20 ülkeleri bilim akademilerinin başkanları tarafından resmen Almanya Başbakanı Dr. Angela Merkel'e iletilecek.



7-8 Temmuz 2017'de düzenlenecek G20 zirvesinde ise dünya ekonomisi, ticaret ve yatırım, istihdam, finansal piyasalar, uluslararası vergi işbirliği, iklim ve enerji, 2030 gündemi, küresel sağlık, kadının güçlenmesi, göçlerin sebeplerinin üstesinden gelme, terörle mücadele, tarım ve gıda güvenliği gibi öncelikli konu başlıkları konuşulacak. - KONYA