Rektör Şahin, "Konyasporlu Olduğumuzu Gururla Söylüyoruz"

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Atiker Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan'ı, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu içerisinde bulunan kulüpte ziyaret etti.



Ziyarete, SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ve Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan'ın yanı sıra SÜ Kurumsal İletişim Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ahmet Şimşek, Kulüp As Başkanı Mehmet Günbaş, kulübün yönetim kurulu üyelerinden Doç. Dr. Hakan Salim Çağlayan, Doç. Dr. Zekeriya Mızrak, Fatih Tınmaz, Mustafa Okcu ve Genel Müdür Muhammed Ak da katıldı.



"Selçuk Üniversitesi ile işbirliğimiz daha da güçlendi"



Ziyarette konuşan Atiker Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan, "Bugünkü adı ile Spor Bilimleri Fakültesi'nin kıymetli hocalarıyla daha önce de birlikte çalışma imkanı yakalamıştık. Bu dönemde bu işbirliğinin daha da güçlendiğini görüyoruz. Kulübümüze sağladığınız katkı için teşekkür ediyoruz. Bizler daha önce Konya sanayisinin dinamikleriyle de birlikte proje üretme şansı yakalamıştık. Üniversitelerimizin gerek sanayide gerekse sporda ve daha birçok sahada bilimsel desteği oldukça önemli. Şimdi kıymetli hocalarımızla birlikte karşılıklı olarak yeni ve çok daha önemli projeleri Konya'nın, Konyasporumuzun ve üniversitemizin menfaatleri doğrultusunda hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu bağlamda nazik ziyaretiniz için yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"Gönlümüz ve kalbimiz size hep açık"



Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin de, Atiker Konyaspor'un yeni yönetim kurulunu tebrik ederek, yeni dönemin başarılı çalışmalara vesile olmasını temennisinde bulundu. Rektör Prof. Dr. Şahin, "Güçlendirilmiş bir kadro ile devam ediyorsunuz. Bizler de bir Konyalı olarak, Konyasporlu olarak kulübümüzün çalışmalarından ve başarılarından memnun ve mutluyuz. Gururla Konyasporluyuz diyoruz. Sporun dostluk, kardeşlik için vesile olduğunu, toplumsal birleşmenin bir aracı olduğunu Konyaspor göstermiş oldu. Bunun artarak devam etmesini arzu ediyoruz. Üniversitemiz olarak da var olan gerek fiziki altyapı gerekse bilimsel tüm imkanlarıyla kulübümüzün yanındayız. Üniversiteler önceden sadece ülkenin ihtiyacı olan insanları yetiştiren ve akademik çevrelerin iş imkanı bulduğu alanlar olarak biliniyordu. Aksine üniversiteler ülkelerin her alanda kalkınmasını planlayan, organize eden ve tasarlayan kurumlardır. Bu anlamda da ülkemizde dönüşümler yaşıyoruz. Selçuk Üniversitesi'nin de çok büyük imkanları var. Ülkemizin de Konyamızın da akademisyenlerimizin de gurur duyacağı bir üniversite. Var olan tüm imkanlarını başta Konya olmak üzere ülkemizin ilgili alanlarına sunmasını arzu ediyoruz. Bu noktada da çalışmalarımız var. Her zaman gönlümüz ve kalbimiz Atiker Konyaspor'a, sizlere açık. Hem size hem ekibinize, teknik kadromuza ve futbolcularımıza sonsuz başarılar diyorum" şeklinde konuştu.



Ziyaretin ardından, Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin, takımın müzesini gezdi ve çift başlı kartal figürünün önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. - KONYA