Rektör Polat Kurtik Dağı'nda Incelemelerde Bulundu

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Kurtik Dağı'nda incelemelerde bulundu.



Burada gazetecilere açıklama yapan Polat, kentin kış turizminde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.



Muş'un kış olimpiyatlarına dahil edilmesini istediklerini ifade eden Polat, konuyla ilgili çalışma yürüttüklerini belirterek, 80 dönüm üzerinde büyük bir spor tesisi inşaatı için proje çalışmalarının tamamlandığını söyledi.



Polat, şunları söyledi:



"Burada çok büyük imkanlar olacak. Üniversitemizde 5 kilometrelik tekerlekli kayak için, kışın da normal kayak için korunaklı bir alan yapıyoruz. Bu da kayakseverlerin imkanına açılacak. Güzeltepe'deki kayak merkezimiz daha aktif bir şekilde kullanılabilecek. İkinci bir destinasyon olarak da Kurtik Kayak Merkezinin mutlaka faaliyete geçilmesini arzu ediyoruz. 2026 Kış Olimpiyatları için planlamaya burası da dahil edilirse, kısa süre içerisinde oteller, telesiyejler yapılır. Muş'un en önemli özelliklerinden birisi de Türkiye'nin NATO standartlarında bir havalimanına sahip olmasıdır. Türkiye'nin her yerinden buraya seferler var. Dolayısıyla bu da ciddi anlamda kayak merkezlerine ulaşım imkanı sağlamaktadır."