Rektör Özer, Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencileriyle Buluştu

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer, Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileriyle bir araya gelen Rektör Özer, öğrencilerin sorunlarını dinleyerek sorularını cevapladı.



Diş Hekimliği Fakültesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Bodrumlu, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. M. İnanç Cengiz, Yrd. Doç. Dr. Neslin Velioğlu, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer, Diş Hekimliği Fakültesi için yapılan yatırım ve çalışmalardan ve gelecekte yapılması planlanan çalışmalardan bahsederek gelinen nokta ve üniversitenin hedeflerini anlattı.



Samimi bir ortamda gerçekleşen ve yaklaşık iki saat süren toplantıda, öğrenciler söz alarak Rektör Prof. Dr. Özer'e sorunlarını ve temennilerini ilettiler.



Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer, toplantının sonunda öğrencilerden gelen sorulara da yanıt verdi. Öğrenciler, üniversite hizmetlerinden daha fazla yararlanma konusundaki taleplerini Rektör Özer'e ilettiler. Öğrencilerin sorunlarını dikkatli bir şekilde dinleyerek not alan Rektör Özer, sorunlara en kısa zamanda çözüm bulacaklarını söyledi. Rektör Özer, öğrencilerin sorunlarıyla her zaman ilgilendiklerini ve kapılarının öğrencilere her zaman açık olduğunu vurguladı.



Toplantının gerçekleştirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenciler, Rektör Özer'e, burada eğitim almaktan mutlu olduklarını, kaliteli eğitim aldıklarına inandıklarını ifade eden öğrenciler toplantının gerçekleştirilmesi nedeniyle Rektör Özer'e teşekkür ettiler. - ZONGULDAK