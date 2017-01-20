Rektör, Öğrencilerin Sorunlarını Twitter'dan Çözüyor

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, öğrencilerin problemlerini Twitter üzerinden kurduğu diyalogla çözüyor.



Kütüphanenin soğuk olduğunu söyleyen öğrenciler için ısıtıcı koyduran Rektör Şahin, bir başka öğrencinin 'sıcak oluyor' yazısına ise 'karar verin; sıcak mı, soğuk mu' şeklinde cevap verdi.



Öğrencilerin, öğrenci işleriyle ilgili şikayetlerini de dinleyen Şahin, esprili ve iğneleyici cevaplarıyla da adeta mesaj veriyor.



Kar yağışı sebebiyle tatil isteyen öğrencilerin tweet bombardımanına tuttuğu Prof. Şahin, kartopu oynamak için yapılan çağrıya ise 'Hani hava soğuktu' şeklinde dahil oldu. Rektör Şahin bir öğrencinin, 21 Aralık günü tatil olması halinde, dua edeceğini söylemesi üzerine de, 'tatili alınca unutma' cevabını verdi.



Öğrencilerin isteği üzerine kütüphanede çorba dağıttıran Rektör Prof. Şahin, yine gelen talep üzerine bütün bölümleri ziyaret edeceğini açıkladı. 'Hiç tatil yok mu' şeklindeki soruya, 'olmaz mı, finallerden sonra iki hafta tatil var' cevabı veren Şahin, kopya hakkındaki görüşünün sorulması üzerine de, 'Kopya insanlık tarihi kadar eskidir' cevabını verdi. - ANKARA