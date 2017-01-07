Rektör Kılıç'tan İl Özel İdare Genel Sekreteri Benli'ye Ziyaret

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Kılıç, Nevşehir İl Özel İdare Genel Sekreterliğine atanan Savaş Benli'ye ziyarette bulundu.



Rektör Prof. Dr. Filiz Kılıç, Nevşehir İl Özel İdare Genel Sekreterliğine atanan Savaş Benli'yi makamında ziyaret ederek yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.



Nevşehir İl Özel İdare Genel Sekreteri Benli ise, Rektör Kılıç'ın ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini sundu. - NEVŞEHİR