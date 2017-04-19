Rektör Karakaya'nın Ziyareti

Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'nın, Kırşehir Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanlığına atanan Hüseyin Sabuncuoğlu'nu makamında ziyaret ettiği bildirildi.



AEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Rektör Karakaya'nın, aynı zamanda Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı da olan Sabuncuoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğu ifade edildi.



Açıklamada, "Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya Kırşehir Adalet Komisyonu Başkanlığı görevine atanan Hüseyin Sabuncuoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette Kırşehir'in ve Ahi Evran Üniversitesinin genel durumu görüşüldü.



Ziyarette Üniversitemiz Rektörü Karakaya, Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Sabuncuoğlu'na yeni görevinde başarılar diledi. Sabuncuoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vatan Karakaya'ya teşekkür etti." denildi.