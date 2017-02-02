Rektör Karacoşkun, Milletvekili Hilmi Dülger'i Ziyaret Etti

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger'i ziyaret etti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafından 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a başarılar dileyen Milletvekili Dülger, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Rektör Karacoşkun'a yeni görevinde başarılar diledi. - KİLİS