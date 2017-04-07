Rektör Karacoşkun Akademik ve İdari Birim Yöneticileriyle Toplantı Yaptı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, akademik ve idari birim yöneticileriyle bir araya geldi.



Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'un başkanlığında Fen Edebiyat Fakültesi konferans salonunda düzenlenen toplantıda, kısa ve uzun vadede gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar, yürütülecek olan projeler, düzenlenecek olan sosyal, kültürel, sportif etkinlikler, öğrenci ve personele yönelik çalışmalar hakkında konuşuldu. - KİLİS