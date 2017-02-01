Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a Ak Parti Sivas Kadın Kolları Başkanı Semiha Ekinci ve beraberindeki üyeler, Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir, PTT Başmüdürü Abdullah Nebioğlu, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Polat ve beraberindeki misafirler,
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mahmut Kaçarlar ve beraberindeki Dr. Hakkı Gürbüz, Mehmet Yandak, Ahmet Kılıç ve Mehmet Ali Zahteroğlu, Öz Büro İş Sendikası Kilis İl Temsilcisi Ercüment Özaytaç'tan Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. - KİLİS
Rektör Karacoşkun'a Hayırlı Olsun Ziyaretleri Sürüyor
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.