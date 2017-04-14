Rektör Karabulut Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı Ziyaret Etti
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret etti.
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, "Bir müddette olsa beraber çalışma imkanı bulduğum kıymetli hocam Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'un, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'ne Rektör olarak atanması beni çok mutlu etti. Erzurum ve üniversitemiz için önemli bir değer olan Rektör Hocamızın, Ağrı'da ve İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde büyük işlere imza atacağına yürekten inanıyorum. Atatürk Üniversitesi ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi arasında ki bağ, 'komşu şehir, kardeş üniversite' anlayışıyla hareket edildiği zaman daha da güçlenecektir. Biz de koordineli bir şekilde adımlarımızı atarak, milli birlik ve beraberlik içerisinde bölgemiz ve ülkemizin büyümesine yönelik çalışmalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Atatürk Üniversitesi'nin, üniversite kuran üniversite ünvanını almasında pay sahibi olan üniversitelerden birisine Rektör olarak atanmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut: "Kıymetli Rektörüm Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın da altını çizdiği gibi, işbirliği içinde hareket ederek bölgemize ve ülkemize daha fazla katkı sağlamak için var gücümüzle çalışacağız. Özellikle lisansüstü ortak programların yürütülmesinde ve kontenjanların belirlenmesindeki yardımlarından dolayı Sayın Prof. Dr. Ömer Çomaklı Rektörüme teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - AĞRI