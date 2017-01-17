Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Çemişgezek ve Pertek meslek yüksek okullarını ziyaret etti.
Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, İpek'in 2016-2017 eğitim-öğretim yılı ve 2016 yılına ilişkin akademik değerlendirmelerin yapılması amacıyla Çemişgezek Meslek Yüksekokulu ve Pertek Meslek Yüksekokulunu ziyaret ettiği belirtildi.
Açıklamada, akademik personellerle toplantı yapıldığı, URAP ve Girişimci-Yenilikçi Üniversite endeksleri kapsamında Munzur Üniversitesinin konumu ile birlikte akademik gelişim sürecinin değerlendirildiği ifade edildi.
Rektör İpek'ten Çemişgezek ve Pertek'e Ziyaret
Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Çemişgezek ve Pertek meslek yüksek okullarını ziyaret etti.
Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Çemişgezek ve Pertek meslek yüksek okullarını ziyaret etti.
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