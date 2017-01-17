Rektör İpek'ten Çemişgezek ve Pertek'e Ziyaret

Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Çemişgezek ve Pertek meslek yüksek okullarını ziyaret etti.



Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, İpek'in 2016-2017 eğitim-öğretim yılı ve 2016 yılına ilişkin akademik değerlendirmelerin yapılması amacıyla Çemişgezek Meslek Yüksekokulu ve Pertek Meslek Yüksekokulunu ziyaret ettiği belirtildi.



Açıklamada, akademik personellerle toplantı yapıldığı, URAP ve Girişimci-Yenilikçi Üniversite endeksleri kapsamında Munzur Üniversitesinin konumu ile birlikte akademik gelişim sürecinin değerlendirildiği ifade edildi.