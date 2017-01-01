Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, İstanbul'da bir gece kulübünde yaşanan terör saldırısını kınadı.
Rektör Gündoğan yayınladığı mesajda, "Yeni yılın ilk saatlerinde İstanbul'da meydana gelen alçak terör saldırısını lanetliyor; birlik ve beraberliğimizi hedef alan menfur saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR
Rektör Gündoğan Terör Saldırısını Kınadı
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, İstanbul’da bir gece kulübünde yaşanan terör saldırısını kınadı.
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, İstanbul'da bir gece kulübünde yaşanan terör saldırısını kınadı.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads