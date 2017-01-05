Rektör Gündoğan'ın İzmir Saldırısı Mesajı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, İzmir'deki terör saldırısıyla ilgili mesaj yayımladı.



Rektör Gündoğan, mesajında, "İzmir'de meydana gelen alçak terör saldırısını şiddetle lanetliyorum. Terör örgütlerinin ve onları himaye edenlerin hain emelleri aziz Milletimizin kardeşlik bağlarını çözemeyecektir. Elim olayda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR