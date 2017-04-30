Rektör Gündoğan'ın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Mesajı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Gündoğan'ın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Mesajı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Gündoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin kalkınmasında en büyük pay sahibi emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor; bugünün, kardeşlik, dayanışma, birlik ve beraberlik duygularımızın artmasına vesile olmasını temenni ediyorum." - ESKİŞEHİR

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