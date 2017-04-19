Rektör Gündoğan'dan Taziye Mesajı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Tunceli'de yaşanan helikopter kazasıyla ilgili bir taziye mesajı yayınladı. Gündoğan, mesajında, "Tunceli'de meydana gelen helikopter kazası hepimizi derinden üzmüştür. Bu elim hadisede hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağolsun" diye belirtti. - ESKİŞEHİR