Rektör Gündoğan'dan Kûtul-Amâre Zaferi'nin 101. Yıl Dönümü Mesajı
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Kut’ül Amare Zaferinin 101. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Kut'ül Amare Zaferinin 101. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Gündoğan, mesajında, "Kütul-Amare Zaferi'nin 101. yıl dönümü vesilesiyle bu büyük zaferi milli hafızamıza nakşeden kahramanlarımızı ve bütün şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum" diye belirtti. - ESKİŞEHİR