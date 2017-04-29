Rektör Gündoğan'dan Kûtul-Amâre Zaferi'nin 101. Yıl Dönümü Mesajı

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Kut’ül Amare Zaferinin 101. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Gündoğan'dan Kûtul-Amâre Zaferi'nin 101. Yıl Dönümü Mesajı

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Kut'ül Amare Zaferinin 101. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Gündoğan, mesajında, "Kütul-Amare Zaferi'nin 101. yıl dönümü vesilesiyle bu büyük zaferi milli hafızamıza nakşeden kahramanlarımızı ve bütün şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

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