Rektör Gökmen'in Veda Ziyaretleri

Görev süresi dolan Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sabri Gökmen, veda ziyaretlerini sürdürüyor.



Gökmen, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan'a veda ziyaretinde bulundu.



Çalışkan, Gökmen'in KMÜ'deki rektörlük görevini başarıyla yürüttüğünü ifade ederek, "Her zaman ifade ettiğimiz gibi bu görevler bizlere verilen birer emanettir. Asıl olan görevlerimiz boyunca gök kubbede hoş bir seda bırakmaktır. Değerli rektörümüze ilimize ve üniversitemize sağlamış olduğu katkılardan dolayı şahsım ve Karaman halkı adına gönülden teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.



Çalışkan, günün anısına Gökmen'e Kül Tigin yazıtının tasvir edildiği bir minyatür heykel hediye etti.