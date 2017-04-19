Rektör Demirdağ'dan Myo İnşaatında İnceleme

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, yapımı devam eden Baskil Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasında denetimde bulundu.



Rektör Demirdağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Cebeci, MYO Müdürü Doç. Dr. Alper Osman Öğrenmiş ve öğretim elemanları ile ziyaret ettiği MYO inşaatında incelemelerde bulundu.



Yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Demirdağ, "Çalışmalar planlanan zamana göre iyi şekilde ilerliyor." dedi.



MYO Müdürü Öğrenmiş ise, 2010 yılında kurulan Baskil MYO'nun bahçe tarımı programında 41 öğrencinin öğrenim gördüğünü belirtti.



Öğrenmiş, "Meslek Yüksek Okulumuzda şu an için 13 programın açılması izni alınmış ve gerekli öğretim elemanı ve fiziki şartlar sağlandığında bu programlara öğrenci alımı için müracaat edilecektir. Yeni bina inşaatımız, 2017-2018 öğretim yılı başlamadan tamamlanacaktır."