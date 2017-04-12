Rektör Coşkun'dan Bakan Ağbal'a Teşekkür

Sanat ve Tasarım Fakültesi YÖK onayından geçti. Bayburt Üniversitesi, fakülteleri arasına bir yenisini daha kazandırdı.



Konu ile ilgili açıklama yapan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Sanat ve Tasarım Fakültesi'nin YÖK onayından geçmesi ile ilgili müjdeli haberin kendilerini sevindirdiğini ayrıca Sanat ve Tasarım Fakültesi'nin Bayburt'un kültür ve tarihine önemli katkılar sağlayacağını söyledi.



Sanat ve Tasarım Fakültesinde; birçok programın bulunduğunu dile getiren Rektör Coşkun, "Üniversitemizin gelişmesi ve büyümesi aşamasında geçmişte olduğu gibi bugün de güçlü desteklerini yanımızda bulduğumuz başta Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal'a, Milletvekilimiz Sayın Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu'na ve YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç'a teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni birimimiz Bayburt'umuza ve Üniversitemize hayırlı olsun." dedi. - BAYBURT